Fugatti: «Lupi grave problema di sicurezza, attendiamo l’approvazione del piano di gestione guida costruito per il Trentino»

ll governatore Maurizio Fugatti oggi in conferenza stampa ha ribadito che il problema dei lupi esiste ed è un problema di sicurezza per i cittadini.

Questo dopo gli ultimi episodi che hanno visto i lupi avvicinarsi troppo alla case predando anche due Caprioli a pochi metri dalle villette di Vigolo Vattaro ed a 500 metri dalle case di Terres in val di Non

«Molti sindaci del Trentino ci hanno espresso molte preoccupazioni per l’incolomità dei propri cittadini a causa delle molteplici segnalazioni di predazioni e avvicinamento alle case da parte dei lupi. Ci siamo alleneati con loro e abbiamo detto chiaramentre che noi la responsabilità non ce la prendiamo visto che è il governo che legifera in tal senso. Quindi in caso di conseguenze è il governo che si prenderà le responsabilità» – ha detto Fugatti

Il presidente ha comunque visto con favore il fatto che il ministro Cingolani abbia proposto alla camera un piano di gestione guida costruito solo per il Trentino. «Speriamo che questo piano venga approvato e applicato velocemente perché si tratta di un problema di sicurezza dei cittadini. Il Trentino è una regione troppo piccola per pensare di convidere con centinaia di lupi e Orsi che affamati si avvicinano sempre di più alle abitazioni».

Fugatti ha dunque nuovamente auspicato un’accelerazione sul fronte della definizione del piano per la gestione del lupo, con l’avvio della sperimentazione in provincia di Trento delle relative linee guida, come prospettato dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani. “In questo modo potremo agire autonomamente rispetto alle diverse problematiche che le nostre comunità stanno vivendo” ha concluso il presidente.

Secondo i dati riportati dal dirigente del Servizio faunistico Giovanni Giovannini, gli ultimi monitoraggi hanno confermato la presenza di oltre 20 branchi di lupo in Trentino (in aumento rispetto ai 17 del 2020), che possono essere composti da un numero minimo di 3 e da un massimo di 13 esemplari.

Nel solo 2021 sul territorio provinciale (in particolare sui pascoli, ma anche vicino ai paesi) i lupi hanno compiuto circa 150 episodi di predazione, per un totale di 407 capi uccisi, 86 feriti e 128 scomparsi.

De Col ha evidenziato come ogni branco costi all’ente pubblico mediamente 10mila euro l’anno in termini di risarcimenti di bestiame e dotazione di strumenti di difesa come recinti elettrificati e cani da guardiania.

Ad Ala sono presenti 3 branchi (Lessinia, Carega e Baldo) che nel 2021 hanno compiuto 33 episodi di predazione, per un totale di 21 bovini e 18 ovini uccisi; ad Avio è stata accertata la presenza di almeno un branco (Baldo) con danni registrati su un equino e su un bovino; nei comuni di Vallarsa, Terragnolo e Trambileno sono presenti invece almeno 2 branchi (Carega e Pasubio) per un totale di 5 attacchi (2 su cervi allevati e 3 su ovini) e 40 capi uccisi; Samone è interessato dal branco del Tesino (qui 2 cuccioli di lupo sono morti investiti) che ha compiuto 4 attacchi su ovini per un totale di 12 esemplari persi.