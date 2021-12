Fondazione Demarchi, aggiornato l’accordo triennale e definite le nuove attività

La Giunta provinciale su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana ha approvato venerdì l’aggiornamento dell’Accordo di programma con la Fondazione Demarchi e il relativo Piano delle attività.

Si tratta degli strumenti con i quali la Provincia definisce assieme alla fondazione le attività da realizzare nel campo della promozione della ricerca e innovazione in ambito sociale, educativo e culturale.

In questa direzione, alle attività tradizionali, previste già nella programmazione precedente, si aggiungono altri nuovi percorsi richiesti dalle strutture provinciali coerenti con le finalità e le prospettive di sviluppo della fondazione.

Le integrazioni riguardano in particolare attività nell’ambito della disabilità, dell’abitare, della formazione, dell’educazione, della prevenzione della marginalità e delle dipendenze, oltre che per funzioni di supporto relative ai temi dell’affidamento e valutazione dei servizi socio-assistenziali. Nell’area welfare è inoltre confermato l’impegno della Fondazione Demarchi, in collaborazione con il Consiglio per le Autonomie Locali, Pat e Fondazione Caritro, per la realizzazione del Bando “Welfare a km0”, giunto alla quarta edizione.

“Prosegue il percorso definito congiuntamente dall’Amministrazione provinciale assieme alla governance della Fondazione – così Segnana – per l’implementazione delle nuove attività che interpretano il mandato indicato dalla Giunta provinciale all’ente”. Un percorso di sviluppo – aggiunge l’assessore – che comprende “le attività finalizzate a favorire la crescita sana dei giovani, come indicato dalla mission aggiornata per la Fondazione, e di tutte le altre iniziative e progetti che lavorano sulla valorizzazione dei legami fra le persone nei territori, tra cui anche il progetto ‘Welfare a km 0’ e altri progetti di animazione culturale”.

