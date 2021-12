Crollo dei contagi in Germania: il lockdown per i soli «no vax» funziona

Secondo i dati riportati dal Robert Koch Institute e dai media tedeschi il 25 dicembre la Germania ha registrato 10.100 nuovi contagi di Covid-19,

Una settimana fa i nuovi casi erano stati 29.384, mentre il 23 dicembre erano balzati di nuovo a 44.927.

La Germania ha introdotto dal 2 dicembre, quando i nuovi casi giornalieri erano oltre 74 mila, un lockdown solo per i non vaccinati.

Numeri che dovrebbero far sorridere, eppure non tutti se la sentono di rilassarsi. I provvedimenti presi da Berlino, su tutti il lockdown per i non vaccinati, a quanto pare ha prodotto gli effetti desiderati. Ora però c'è la paura della variante Omicron.

Numeri che dovrebbero far sorridere, eppure non tutti se la sentono di rilassarsi. I provvedimenti presi da Berlino, su tutti il lockdown per i non vaccinati, a quanto pare ha prodotto gli effetti desiderati. Ora però c’è la paura della variante Omicron.

Al netto dei bollettini, la sensazione è che la Germania sia riuscita a controllare l’ondata provocata dalla variante Delta. Secondo quanto riportato dal sito Ourworldindata.org, risulta infatti in calo sia il numero settimanale di nuovi ricoveri per Covid, sia quello inerente all’ingresso nelle terapie intensive.

In ogni caso, resta forte l’attenzione sull’arrivo di una quinta ondata provocata dalla Omicron, che potrebbe esplodere all’inizio di gennaio, secondo quanto ha affermato il ministro della Salute Karl Lauterbach in una intervista.

Gli esperti tedeschi chiedono di aumentare il tasso di vaccinazione e di intensificare le misure di restrizione dei contatti utilizzando la mascherina e prendendo ogni precauzione possibile.

Al 21 dicembre, il 74% della popolazione era stato vaccinato almeno una volta e il 71% risultava completamente vaccinato; il 34%, invece, ha già ricevuto una vaccinazione di richiamo.

Altri numeri interessanti per capire la situazione tedesca: i dieci distretti con il maggior numero di nuovi contagi si trovano in Turingia e Brandeburgo. Nessun distretto ha un’incidenza di sette giorni superiore a 1000. Nel distretto di Ilm-Kreis (Turingia), il valore è 966.8 ed è quindi il più alto della Germania.

