Covid: Israele alla quarta dose. La prima vaccinata è un’infermiera

Si chiama Orna Rahminov ed è un’infermiera dell’ospedale Sheba di Tel Aviv la donna che ha dato ufficialmente il via alla campagna vaccinale per la quarta dose appena partita in Israele.

Proprio il nosocomio della capitale ha avviato lo studio sull’efficacia di questo secondo booster che sarà iniettato a 150 professionisti tra medici e sanitari.

Israele è il primo paese a scegliere la quarta dose. La variante Omicron ha fatto registrare infatti 1.760 nuovi casi di coronavirus su circa 94.300 test effettuati nelle ultime ore. L’indice R è invece a 1,41.

Secondo il quotidiano Ynet, sono 87 i pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale in condizioni da gravi a molto gravi, quasi l’86% dei quali non sono vaccinati.

Dalla settimana scorsa l’invito a utilizzare l’ultima dose di vaccino anti covid è stato esteso agli ultrasessantenni e naturalmente ai dipendenti delle strutture sanitarie.

Solo il 60 per cento dei 9,4 milioni di israeliani sono considerati completamente vaccinati, avendo ricevuto tre dosi oppure avendo ricevuto la seconda dose da meno di sei mesi.

