Circonvallazione ferroviaria, anche i sindaci della Rotaliana contro il progetto attuale. “Necessari adeguamenti”

Prosegue il dibattito sulla realizzazione, ormai data come imminente, della nuova circonvallazione ferroviaria per Trento e comuni limitrofi.

Un meta-piano che da settimane ormai è fin troppo fonte di (giuste) polemiche a causa dei limiti evidenti di realizzazione e dei timori espressi da più parti per la potenza dell’impatto che tale progetto potrebbe avere sul futuro sociale, economico e turistico dei diversi territori che andrà ad attraversare.

Una problematica che si fa sentire dalla piana Rotaliana, passando per il cuore della città di Trento, fino alla Vallagarina.

A questo proposito, proprio i sindaci della Rotaliana, in un documento congiunto, fanno notare ostacoli e perplessità, ma anche suggerimenti, affinché la messa in attuazione della grande opera infrastrutturale non vada a ledere i diritti dei cittadini per ciò che riguarda la vivibilità dei rispettivi territori e altresì rispetti i limiti dell’impatto ambientale posti dai singoli comuni su sutte le aree interessate dal mega cantiere.

Così scrivono i primi cittadini rotaliani, sottolineando i punti salienti delle proprie osservazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo alla circonvallazione merci. Coinvolti della comunicazione congiunta i comuni di Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Roveré della Luna e San Michele all’Adige assieme al Commissario della Comunità Rotaliana Königsberg.

“Il progetto – dicono in primissima battuta – prevede di terminare l’interramento della circonvallazione merci a nord presso l’ex Scalo Filzi, peraltro, al fine di salvaguardare la vivibilità della parte nord di Trento (Gardolo in particolare), pare si stia valutando la possibilità di estendere lo stesso verso nord.

E’ evidente che, ovunque sia situata l’uscita della galleria, ciò interferirà con la successiva tratta verso nord che andrà ad attraversare il territorio da noi rappresentato, caratterizzato da contesti abitati già pesantemente sacrificati dal passaggio della linea storica della ferrovia, della Trento Malè e da importanti arterie stradali (SS12, autostrada, Trento nord Rocchetta e altre), nonché da coltivazioni agricole di grande pregio che impongono particolare attenzione e salvaguardia“.

Gi stessi Sindaci fanno anche rilevare che il piano “interferisce con la linea della Trento – Malè e nella Relazione Tecnica Generale (punto 4 “Descrizione sintetica degli interventi”): il Progetto prevede infatti degli interventi sulla linea Trento – Malè, propedeutici al futuro raddoppio della linea, quale la realizzazione della nuova Fermata Trento Nord Zona Commerciale in cui verrà attestata provvisoriamente la linea durante la costruzione della Circonvallazione”.

Ciononostante, il progetto di fattibilità tecnico economico predisposto da RFI non prevede fin da subito la realizzazione di un adeguato parcheggio di interscambio che permetta l’accesso ai pullman necessari per effettuare il servizio sostitutivo fino al capolinea di Trento e, comunque, non è inserita la spesa di detto servizio sostitutivo.

E’ stato, peraltro, ipotizzato che, trovandosi la prima stazione con parcheggio pertinenziale a Lavis, ivi sarà individuato il capolinea, con tutti i problemi connessi anche in termini di viabilità oltre che di qualità del servizio.

E ancora: “L’importanza del servizio di trasporto Trento – Malè per il territorio da noi rappresentato, oltre che per le Valli di Non e Sole, è noto e il timore che tale servizio venga pesantemente sacrificato per tutta la durata dei lavori del lotto funzionale A è fondato.

I numerosi pendolari o dovranno avvalersi – se previsto – del servizio sostitutivo con conseguenti disagi e perdite di tempo oppure dovranno optare per l’uso dell’automobile con rilevante aumento di traffico sulla città di Trento. A fronte di un Protocollo sottoscritto nel 2018 da PAT, Comune di Trento e RFI di rendere compatibile le opere in oggetto con la costruzione del cd. Nordus, cioè il prolungamento della Ferrovia Trento – Malè fino a Mattarello, si assisterà ad una interruzione della linea per almeno quattro anni“.

