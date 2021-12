Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid. “Noi asintomatici e i bambini negativi”

“Siamo positivi“. In un video pubblicato sui social Chiara Ferragni e Fedez annunciano ai fan di essere stati contagiati dal virus e di essersi messi in quarantena “con mascherine anche a casa“.

La brutta scoperta è avvenuta al loro ritorno a Milano da una vacanza sulle Dolomiti, praticamente mai iniziata per i problemi di salute manifestati dai piccoli Leo e Vittoria.

“Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l’ha più ha solo la tosse però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi però visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali”, avevano fatto sapere.

Pubblicità Pubblicità

E ora il Covid. “I bambini, non si sa come, per ora sono negativi – hanno tenuto a precisare – e noi asintomatici. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri: ieri abbiamo fatto il molecolare, il cui risultato è arrivato adesso“.

E ancora: “La nostra priorità è che i bambini stiano bene e speriamo che continuino così. Questo è il motivo per il quale ci teniamo ad indossare le mascherine anche in casa. So che molti di voi sono nella stessa situazione, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda“.

Ironizzando sulla situazione Fedez ha infine precisato: “C’è però un lato positivo, ovvero che quest’anno farò il capodanno a casa e questa è una grande conquista personale“.

Pubblicità Pubblicità



Feed has no items.