Capodanno 2021, dal cenone alle feste: cosa si può fare e cosa no

Dopo l’esperienza ‘blindata’ sperimentata da milioni di italiani nel 2020, anche il Capodanno del 2021 per molti non sarà sereno. Parliamo di una serata di San Silvestro certamente più libera rispetto a quella dell’anno precedente ma con regole da seguire.

Le restrizioni dovute alle norme anti contagio e al diffondersi della temutissima variante Omicron sono quindi ormai una certezza: niente eventi pubblici (e dunque niente piazze o feste) e niente balli e musica sfrenata perché le discoteche e le sale da concerto rimarranno chiuse.

Con tutte le precauzioni del caso, si potrà stare in casa in compagnia e si potranno ricevere ospiti (amici e parenti) con nessuna limitazione sul numero degli invitati, mentre chi è dotato di super green pass potrà cenare al ristorante al chiuso.

Escluso dal ritrovo nei locali chi invece ha il pass cosiddetto ‘base’ rilasciato con il tampone negativo. Lo stesso principio, con questo tipo di certificazione, vale anche per il caffè al bancone dei bar.

Non vi saranno invece limitazioni per gli spostamenti. Sarà infatti possibile spostarsi oltre il proprio Comune di residenza e verso altre regioni anche per raggiungere le seconde case. Non ci sarà inoltre nessun coprifuoco.

Come sempre, la parola d’ordine rimane evitare qualsiasi situazione che potrebbe determinare assembramenti. Sembra già che però, per il mitico cenone, ci siano già parecchie disdette in tutta Italia.

