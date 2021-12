Branco di lupi sbrana un capriolo a ridosso delle case di Vigolo Vattaro

I lupi si stanno riconquistando gli habitat perduti dopo secoli e sono in notevole aumento. Nessun pericolo quindi di estinzione anche grazie alle rigorose misure di tutela avviate negli anni ’70 del secolo scorso.

La domanda di stretta attualità, visto l’avvicinamento sempre di più alle abitazioni, è se questo sia conpatibile con una piccola regione come la nostra e se ciò non rappresenti un vero pericolo per l’uomo e per le proprie attività agricole e di allevamento.

Gli avvistamenti vicino alle case si moltiplicano come anche le predazioni. L’ultimo caso è stato segnalato dal consigliere provinciale Claudio Cia ed è avvenuto a pochi metri da casa sua a Vigolo Vattaro. «Lunedì notte un branco di lupi è arrivato a pochi metri da casa mia a Vigolo Vattaro, e ha sbranato un capriolo» – spiega il consigliere mostrando la foto dove è avvenuto l’attacco.

Il mattino seguente la forestale ha provveduto a rimuovere quel poco che era rimasto dell’animale. Sulla neve è rimasta una grande macchia di sangue. «I Lupi che si avvicinano così alle abitazioni non vanno sottovalutati – aggiunge Claudio Cia – perchè diventa pericoloso uscire anche di casa».

La denuncia dell’attacco del branco di lupi a Vigolo Vattaro segue di poche ore due altri avvistamenti presso il centro abitato di Mori dove da giorni due lupi gironzolavano fra le case di periferia del paese. Tutte e due sono stati investiti in giorni diversi rimanendo esanimi sull’asfalto.

I lupi si avvicinano ai centri abitati per inseguire le prede e, in linea generale, alla ricerca del cibo.

Soprattutto durante l’inverno, come indicato anche dal WWF, caprioli, cinghiali ed altri ungulati si avvicinano ai centri urbani per cercare temperature più confortevoli e da mangiare. I lupi, loro predatori naturali, semplicemente li inseguono e li cacciano anche qui.

Inoltre, avvicinandosi alle aree antropizzate, i predatori possono entrare in contatto con bestiame, animali domestici e cassonetti con cibo scartato, stimoli che potrebbero spingerli a “pattugliare” la zona in cerca di un pasto facile.

Per questa ragione tutti coloro che abitano in zone con segnalazioni di lupi non devono mai lasciare di notte i propri amici a quattro zampe fuori casa, se non (quando proprio non si può fare altrimenti) in recinti e strutture adeguatamente protette da eventuali intrusioni.

Men che meno vanno abbandonati scarti alimentari nei cassonetti non a prova di animale selvatico; non farebbero altro che attirare prede e predatori, lupi compresi. Certo è che non si conoscono bene fino in fondo le abitudini e l’evoluzione dei lupi negli ultimi decenni quindi l’attenzione deve rimanere comunque alta anche per le persone specie per i bambini.