Blm group arena, verranno realizzati tre “Skybox” e uno spazio per la tifoseria ospite con rimodulazione dei posti a sedere

Partiranno il prossimo anno i lavori di miglioramento della fruizione della BLM Group arena per rendere il palazzetto dello sport di Trento ancora più efficiente e moderno.

L’Amministrazione comunale intende procedere alla valorizzazione e al potenziamento della BLM Group Arena, attraverso un insieme di interventi di razionalizzazione degli spazi interni a disposizione del pubblico, volti a incrementare la qualità del servizio e le dotazioni fornite ai cittadini, nonché a migliorare la gestione della sicurezza durante le manifestazioni sportive, creando una divisione netta tra i servizi fruibili dalle due tifoserie avversarie delle squadre locali e ospiti, con la prospettiva della creazione futura di nuove tribune, riservandone appunto una per la tifoseria della squadra ospite.

Il progetto quindi prevede una revisione dei posti a disposizione del pubblico lungo le tribune principali (nord e sud) fornendo nuovi posti a sedere in aggiunta all’ultima fila delle tribune e ricavando spazi destinati a “Skybox” (e cioè spazi chiusi e climatizzati per un pubblico selezionato) e ai servizi per la tifoseria della squadra ospite in corrispondenza dei quatto angoli – settori laterali, zone in cui attualmente sono presenti posti a sedere con visibilità limitata, che andranno pertanto rimossi.

Pubblicità Pubblicità

Verranno anche realizzati degli spazi riservati per pubblico portatore di disabilità fisiche, posti che attualmente sono previsti (in numero limitato) in base alle necessità a bordo campo. l progetto è stato sviluppato con un costante confronto con le due squadre di massima serie Trentino Volley e Aquila Basket, al fine di definire di comune accordo una successione operativa degli interventi da realizzare che consenta la compresenza dei cantieri con l’attività agonistica e la presenza del pubblico.

Infatti la funzionalità dell’impianto non può essere interrotta dai cantieri nel periodo di svolgimento dei tre campionati di serie A, né possono essere diminuiti gli standard tecnici richiesti dai regolamenti delle relative federazioni sportive per poter ospitare le partite di tali campionati.

È attualmente prevista la realizzazione dei nuovi volumi degli Skybox e dei servizi per la tifoseria delle squadre ospiti oltre ai nuovi posti a sedere in aggiunta all’ultima fila delle tribune nord e sud, prevedendo per una fase successiva, con altra opera, la realizzazione della nuova tribuna est per la tifoseria ospite. I lavori inizieranno nel corso del 2022 per concludersi entro il 2023. 1 milione e 700mila euro il costo degli interventi.

Pubblicità Pubblicità