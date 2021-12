Anno scolastico 2021/2022: invariate le tariffe per il prolungamento di orario

Approvata dalla Giunta provinciale la nuova disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d’orario da parte degli alunni della scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022/2023.

Il provvedimento, approvato su proposta dell’assessore Bisesti, conferma l’applicazione del sistema di valutazione della condizione economica familiare ICEF ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie per le richieste del servizio di prolungamento d’orario.

La tariffa agevolata per un’ora di prolungamento ulteriore rispetto alle 7 ore ordinarie di servizio di scuola dell’infanzia, andrà da un minimo di 75,00 euro ad un massimo di 200,00 euro all’anno; per due ore di servizio giornaliere si pagheranno da 150,00 euro a 400,00 euro sempre annuali, mentre per 3 ore massime di servizio giornaliero si pagheranno dai 250,00 euro ai 660,00 euro all’anno.

Per il servizio di prolungamento d’orario nella scuola dell’infanzia la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente Mirko Bisesti ha deciso di confermare per l’anno scolastico 2022/2023 il medesimo regime tariffario applicato nell’anno in corso.

Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è prevista l’applicazione dei criteri di valutazione della condizione economica familiare ICEF. Ulteriori riduzioni della tariffa saranno inoltre rapportate al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare. Non sarà possibile effettuare iscrizioni per periodi inferiori all’anno scolastico.

La tariffa determinata su base ICEF sarà ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare di riferimento. In particolare per il secondo figlio frequentante il prolungamento d’orario è previsto l’abbattimento tariffario del 50% e a partire dal terzo figlio l’abbattimento sarà pari al 100%. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia e al prolungamento d’orario per l’anno scolastico 2022/23 saranno effettuabili dal 10 al 28 gennaio 2022.

