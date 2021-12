Coronavirus: 3 vittime e 502 contagi nelle ultime 24 ore in Trentino

Il covid-19 non concede sconti nemmeno il giorno di Natale: sono 3 i decessi riportati nel bollettino di oggi, 25 dicembre 2021, assieme ad altri 502 nuovi contagi, la cifra più alta registrata finora in Trentino in questa ultima ondata della pandemia.

Scende nel frattempo il numero dei ricoverati in ospedale, dove ieri si è verificato 1 dei 3 decessi e sono stati dimessi 18 pazienti; ma ci sono stati anche 10 nuovi ingressi: 109 il numero risultante, comprese le 20 persone che si trovano ancora in rianimazione.

Nel dettaglio, dei 502 nuovi contagi, 170 sono risultati positivi al molecolare (su 1.502 test effettuati) e 332 all’antigenico (su 12.167 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 303 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Ben 201 dei nuovi contagiati si colloca nella fascia 19-39 anni, ed altri 136 in quella 40-59 anni.

L’età delle persone decedute va dai 60 agli 89 anni: si tratta di due uomini e di una donna. Uno dei tre non era vaccinato e non soffriva di patologie pregresse. 46 le classi in quarantena; 313 i guariti.

Stamattina le vaccinazioni hanno raggiunto quota 978.345, cifra che comprende 389.121 seconde dosi e 158.948 terze dosi.

