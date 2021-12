Stretta per Capodanno in Germania: chiusi locali pubblici e incontri con massimo 10 persone vaccinate

“ Non è tempo di festeggiare, siamo tutti molto stanchi di questa pandemia”: così il cancelliere tedesco, Olaf Scholz ha annunciato ieri sera la stretta anti covid, durante una conferenza stampa.

Le restrizioni partiranno da martedì 28 dicembre proprio in vista del Capodanno, con i contatti ridotti a gruppi di massimo 10 persone solo nel caso di vaccinati.

Per quanto riguarda i non vaccinati, la questione cambia e diventa più stringente. Infatti, si potranno incontrare solo gli appartenenti ad un nucleo abitativo più al massimo due persone di un altro, esclusi i minori di 14 anni.

Pubblicità Pubblicità

La Germania quindi, decide così di evitare assembramenti anche all’aperto, con la chiusura di stadi, discoteche e locali pubblici, misure già in vigore da giorni in alcuni lander.

Sul tema, il Comitato Tecnico Scientifico di Berlino sostiene come il Paese stia affrontando un’evidente fase critica della pandemia e per questo, l’obiettivo del Governo tedesco è quello evitare il più possibile la diffusione della variante omicron.

“ Stiamo lentamente riuscendo a tenere sotto controllo la quarta ondata, ma non è finita come speravamo per colpa di Omicron e ora c’è già la minaccia di una quinta ondata del virus”. Parole del cancelliere Scholz a sostegno delle ultime restrizioni, ribadendo a tutti che la parole d’ordine in questo momento è:“ vaccinare.”

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità