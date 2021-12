Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas e Museo delle Palafitte di Fiavé, le aperture delle festività natalizie

Durante le festività natalizie il S.A.S.S., Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento sotto Piazza Cesare Battisti, è visitabile da martedì a domenica con orario 9-13 e 14-17.30; rimarrà chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. Il Museo delle Palafitte di Fiavé sarà visitabile in occasione delle aperture straordinarie previste nelle giornate del 26, 29 e 30 dicembre dalle ore 10 alle 17.

Per approfondire la conoscenza dell’antica Tridentum romana il S.A.S.S. propone martedì 28 dicembre alle ore 15.30 una visita guidata gratuita al sito e alla mostra “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”. Giovedì 30 dicembre alle 15.30 è in programma “Un dolce speciale”, un’attività per famiglie per conoscere la vita quotidiana degli antichi abitanti di Tridentum attraverso un racconto e una speciale caccia agli indizi. Per la partecipazione a entrambe le iniziative è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0461 230171.

Il Museo delle Palafitte di Fiavé nelle giornate di apertura offre alcune attività per scoprire assieme alle archeologhe dei Servizi Educativi come vivevano i nostri antenati nell’età del Bronzo, nel villaggio palafitticolo di 3.500 anni fa.

Domenica 26 dicembre alle ore 14.30 si terrà la visita guidata “Palafitticolo a chi?”. Sono dedicati alle famiglie con bambini i laboratori “L’officina della lana cotta” in programma mercoledì 29 dicembre alle ore 14.30 e “Prepariamo insieme il bio-dentifricio”, realizzato in collaborazione con l’Ecomuseo della Judicaria, il 30 dicembre alle ore 14.30. Per partecipare alle attività è obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 335 1578640.

Per accedere ai musei è necessario esibire la certificazione verde (green pass). Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica e ai minori di 12 anni. I visitatori dovranno indossare la mascherina. Sono esenti i bambini sotto i 6 anni di età.

Informazioni: Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i beni culturali Ufficio beni archeologici Via Mantova, 67 – 38122 Trento Tel. 0461 492161 uff.beniarcheologici@provincia.tn.it www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

