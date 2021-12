Scuola dell’infanzia: approvate le modalità di iscrizione alle graduatorie a tempo determinato per il personale insegnante

La Giunta provinciale ha approvato ieri il bando per una selezione pubblica finalizzata alla formazione delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia di Trento.

Le graduatorie saranno utilizzate per effettuare, a partire dal prossimo mese di agosto 2022, le assunzioni annuali con il sistema della “chiamata unica” e saranno inoltre utilizzate in corso d’anno dai coordinatori pedagogici per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Titoli di studio costituenti i requisiti di accesso sono: il diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia, il diploma di laurea in scienze della formazione a ciclo unico LM58 BIS e il diploma rilasciato da scuola magistrale, istituto magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi equipollenti, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. Per la realizzazione della graduatoria i titoli di cultura e i titoli di servizio.

Potranno presentare domanda di ammissione con riserva alla procedura concorsuale anche agli aspiranti insegnanti iscritti al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria (LM85-bis), che entro il 31 luglio 2023 conseguiranno il relativo diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Le informazioni di dettaglio possono essere scaricate dal portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it.

