Niente super Green pass sulle piste. Salvo lo sci anche in Trentino

Salta l’ipotesi dell’obbligo di super green pass sulle piste da sci in tutta Italia, e quindi anche in Trentino. La buona notizia è stata accolta con soddisfazione dall’assessore provinciale Roberto Failoni che alla chiusura della conferenza Stato-regioni ha confermato la non applicazione della misura anche a livello territoriale.

L’estensione del certificato verde con vaccino (o con guarigione da Covid che lo rende valido, secondo le alternative) poteva risultare letale per l’economia del territorio, già messa a dura prova da mesi di divieti e chiusure dovuti all’emergenza sanitaria.

A causa delle regole già imposte, la pioggia di disdette sulle prenotazioni turistiche ha rappresentato un duro colpo e una gravissima minaccia per l’economia turistica locale. A salvare la situazione ci ha pensato solo l’imposizione del ministro leghista Massimo Garavaglia.

E al di là delle preoccupazioni per le disposizioni che impongono le chiusure per discoteche e sale da ballo nel periodo delle festività, per Failoni è salvato il salvabile, almeno dal punto di vista strettamente turistico-sportivo.

Con un solo limite indipendente dalla volontà politica locale: le regole imposte da Stati esteri che potranno impedire l’afflusso di turisti al di là del confine nazionale.

Per il resto, secondo Failoni i controlli stanno funzionando a dovere e riusciranno a garantire la migliore riuscita della stagione turistica invernale.

