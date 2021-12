I bambini della scuola dell’infanzia addobbano l’albero di Natale di Campodenno

Anche quest’anno, come da tradizione e grazie all’Asuc, in piazza Santa Barbara a Campodenno spicca uno splendido albero di Natale.

Un albero di Natale diverso, però, dagli altri anni: stavolta l’amministrazione comunale ha voluto coinvolgere i bimbi della scuola dell’infanzia che, con l’aiuto delle insegnanti e la collaborazione dei genitori, hanno realizzato le bocce colorate e i simpatici addobbi da appendere sui rami dell’abete posizionato nel cuore del paese.

«È stato un periodo difficile per tutti noi e questo speriamo sia un piccolo segno di ripartenza – commentano l’assessora alle politiche giovanili Elisa Cristan e il sindaco di Campodenno Daniele Biada –. Mai come in questi ultimi anni abbiamo bisogno di condividere belle cose! Pensiamo che questo sia un progetto molto significativo per la comunità e ci impegneremo a portarlo avanti anche in futuro. È significativo vedere come la collaborazione tra le varie associazioni di volontariato faccia crescere la nostra comunità».

Pubblicità Pubblicità

I bambini, infatti, hanno avuto l’occasione di appendere le proprie sfere, finendo così di addobbare l’albero, durante la festa di Natale organizzata dalla Pro Loco Castel Belasi. Un bel momento di condivisione dello spirito natalizio.

«Il Natale, si sa, è la festa dei bimbi, per questo noi della Pro Loco abbiamo pensato di organizzare questo evento dedicato proprio a loro – fa sapere la presidente della Pro Loco Castel Belasi Nadia Bertagnolli –. I bambini sono accorsi numerosi per fare un giretto sulla carrozza trainata dai cavalli e guidata addirittura da Babbo Natale».

Pubblicità Pubblicità



Anche il panettone e la cioccolata calda sono stati molto graditi, così come il vin brulè per gli adulti. «Gli zampognari e la fisarmonica, poi, hanno reso l’atmosfera magica – conclude la presidente –. Non c’è soddisfazione più grande di vedere gli occhi felici dei bambini».

«Ci teniamo a ringraziare la Pro Loco Castel Belasi, i bambini e le loro famiglie per aver speso del tempo per abbellire il nostro paese – concludono Cristan e Biada –. E poi tutte le maestre che hanno accolto con entusiasmo questo progetto, il presidente della scuola materna Gabriele Zanotti, l’Asuc di Campodenno per il bellissimo albero e gli Alpini per i panettoni».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità