Conferimento rifiuti durante le festività: le raccomandazioni del Comune di Lavis

Le festività sono ormai imminenti, per questo il Comune di Lavis ha reso note alcune raccomandazioni per il conferimento dei rifiuti domestici, che in questo periodo dell’anno raggiungono volumi maggiori.

Per questo l’amministrazione comunale ha richiesto ad Asia che vengano effettuati gli svuotamenti dei cassonetti i venerdì (oggi, vigilia di Natale, e il 31 dicembre) e i lunedì successivi.

Inoltre per evitare disservizi nei conferimenti, dispersione di rifiuti e aumento dei costi per pulizia e raccolta, l’amministrazione raccomanda a tutti i cittadini di: introdurre nei rispettivi cassonetti solo cartoni piegati e contenitori di plastica e lattine ben schiacciati, in modo da non occupare spazio inutilmente; se possibile, evitare di conferire tutti i rifiuti durante i giorni festivi, preferendo i giorni feriali in cui è attivo il normale servizio di svuotamento; non introdurre nei cassonetti sacchetti di rifiuti troppo voluminosi o oggetti inappropriati, che rischiano di bloccarne l’apertura; se il cassonetto fosse pieno o con apertura bloccata, o se si dovessero conferire quantità significative, è sempre possibile portare imballaggi leggeri e carta/cartone nei press-container di piazzale Stolcis (parcheggio della Trento-Malé), accessibili 24 ore su 24 con la propria tessera identificativa, che permette anche di beneficiare di incentivi economici in base ai quantitativi conferiti.

«Più del metodo di conferimento e raccolta – sono le parole dell’amministrazione comunale – sono il comportamento di ognuno di noi, il buon senso e il rispetto delle regole e degli altri, a fare la differenza. Collaboriamo tutti affinché anche durante le feste vengano mantenuti il decoro e la pulizia del nostro paese, evitando di abbandonare rifiuti in strada o ai piedi dei cassonetti».

