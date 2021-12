Concorso personale docente della scuola primaria: nominate le commissioni

Con la nomina delle commissioni giudicatrici, prende ufficialmente il via il concorso straordinario, bandito lo scorso mese di maggio, per insegnanti della scuola primaria per posto comune, di sostegno e di lingua straniera.

La graduatoria finale del concorso sarà costituita dall’esito della prova d’esame non selettiva, alla quale si aggiungerà la valutazione dei titoli culturali e di servizio dei candidati.

La composizione delle commissioni è la seguente:

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER POSTO DI SCUOLA COMUNE: PRESIDENTE – dott.ssa ANTONIETTA DECARLI, Dirigente Scolastico della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; MEMBRO ESPERTO – ins. DANILA BUFFONI, insegnante di scuola primaria della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; MEMBRO ESPERTO – ins. DANILA ZANOTELLI, insegnante di scuola primaria della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; SEGRETARIO – dott. DANILO CABRAS, funzionario esperto economico finanziario della Provincia autonoma di Trento presso il Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola.

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER POSTO DI SOSTEGNO: PRESIDENTE – dott.ssa ANTONIETTA DECARLI, Dirigente Scolastico della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; MEMBRO ESPERTO – ins. DANILA ZANOTELLI, insegnante di scuola primaria della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; MEMBRO ESPERTO – ins. GIULIANA TEDESCHI, insegnante di scuola primaria della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; SEGRETARIO – dott. DANILO CABRAS, funzionario esperto economico finanziario della Provincia autonoma di Trento presso il Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola.

COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER POSTO DI LINGUA STRANIERA TEDESCO E INGLESE: PRESIDENTE – dott.ssa ANTONIETTA DECARLI, Dirigente Scolastico della Provincia autonoma di Trento in quiescenza; MEMBRO ESPERTO – ins. ELENA SOTTORIVA, insegnante di lingua inglese della scuola primaria della Provincia autonoma di Trento in servizio presso l’Istituto Comprensivo Rovereto Sud; MEMBRO ESPERTO – ins. ANGELA DI GREGORIO, insegnante di lingua tedesca della scuola primaria della Provincia autonoma di Trento in servizio presso l’Istituto Comprensivo Rovereto Est; SEGRETARIO – dott. DANILO CABRAS, funzionario esperto economico finanziario della Provincia autonoma di Trento presso il Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola.

