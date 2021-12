Concerti, fiaccolate, presepi e ciaspolade animano le feste natalizie dell’Altopiano della Paganella

Mai come gli altri anni vi è tanta attesa per i consueti eventi delle feste natalizie in Trentino e in Altopiano della Paganella. Ed infatti molte sono le iniziative organizzate nei cinque paesi della Paganella dai presepi lungo le vie dei paesi, fino ai tanti concerti organizzati tra Natale e Capodanno.

Quest’anno tutti i paesi della Paganella hanno aderito all’ormai consueta mostra dei presepi per le vie del paese; presepi organizzati e allestiti dai cittadini, ma anche da gruppi e associazioni, all’esterno di abitazioni e locali pubblici e segnalati dalle associazioni locali per scoprire il territorio e la passione artigianale dei singoli cittadini.

Ma quest’anno molti saranno i concerti sia all’aperto che all’interno, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e con green pass rafforzato.

I concerti di Natale a partire dalla vigilia ritorneranno ad animare le piazze della Paganella: la viglia di Natale, in piazza a Cavedago, ritorna il classico concerto natalizio con “Mamma Natale”; non mancheranno i cori montani con il “Coro Dolomiti di Trento” a Andalo il 26 dicembre e a Fai della Paganella con i concerti nella chiesa parrocchiale del “Coro delle Maddalene” di Revò per domenica 26 dicembre 2021 e del “Coro Bindesi” della SAT di Villazzano per domenica 2 gennaio 2022.

Tra la viglia e il giorno di Natale non mancherà per i bambini l’arrivo di Babbo Natale, che quest’anno sfilerà attraverso le strade dei paesi per portare i suoi doni a grandi e piccini.

Per festeggiare l’arrivo del nuovo e dire addio al vecchio anno ritornano i fuchi d’artificio a Andalo programmati per le ore 18.00 e a Cavedago per le ore 22.00.

A Molveno si svolgerà la tradizionale fiaccolata di fine anno dal lago fino al centro del paese, preceduta da personaggi con costumi fluorescenti a Led, e all’arrivo in piazza lo show di fuoco del “Duo Fakir Show” e lo spettacolo “Laser and flames New Year’s show”.

La festa di capodanno che era stata prevista a Molveno per le ore 23.00 è invece stata annullata per le nuove disposizioni ministeriali.

Infine, il nuovo anno verrà inaugurato con la “Ciaspolada di inizio anno” organizzata a Cavedago per domenica 2 gennaio 2022, ma anche con gli spettacoli di magia e acrobatici tra Andalo e Molveno e le feste natalizie verranno salutate dall’ormai consueto arrivo della befana, programmato nei cinque paesi della Paganella.

Per gli amanti delle atmosfere natalizie, le rive del Lago di Molveno sono state nuovamente illuminate con un suggestivo percorso di installazioni luminose che si potrà ammirare fino a 28 marzo 2022.