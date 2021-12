Ambrosi (FdI): «Un augurio per un sereno e felice Natale con un particolare pensiero a volontari, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine»

Anche per quest’anno ci apprestiamo a trascorrere un Natale diverso, ma che non per questo deve essere meno autentico nel rispetto delle secolari tradizioni e del vero spirito cristiano di questa ricorrenza.

Le cose rispetto all’anno scorso sono migliorate, ma l’attenzione è molto alta soprattutto per l’arrivo in Italia e in Europa della variante Omicron.

In Trentino è stato isolato il primo caso due giorni fa, ad oggi in Italia i contagiati da questa variante sono il 28,2%. Molti di noi potranno trascorrere il Natale insieme alle proprie famiglie o ritrovarsi per il cenone di Natale. Altri invece potranno farlo ma rimanendo sempre in allerta, vivendo così questi giorni di festa pronti ad intervenire laddove l’emergenza lo richieda.

Alessia Ambrosi, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia ha voluto ringraziare proprio queste persone che in modo silenzioso e spesso volontario salvano le vite oppure intervengono in soccorso di chi ne ha bisogno. Stiamo parlando dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

«In questa occasione mi preme in particolar modo portare un sentito ringraziamento ed un augurio per un felice Natale a tutti i volontari che nell’emergenza pandemica continuano a dare un contributo preziosissimo e straordinario per le nostre comunità, dedicando parte del proprio tempo libero agli altri con generosità, altruismo e spirito di carità» – Scrive in una breve nota la consigliera Ambrosi che

E ancora: «Un sentito grazie anche ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine che garantiscono la sicurezza delle nostre comunità e in questa delicata fase svolgono anche un’imprescindibile attività di controllo a tutela della salute pubblica con equilibrio e senso di responsabilità, sempre vicino ai cittadini e specialmente delle persone vulnerabili ed in difficoltà».

