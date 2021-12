Val di Non: Crm aperti la vigilia di Natale e il 31 dicembre, ma solo la mattina

Nuove disposizioni in vista delle festività natalizie per i Centri Raccolta Materiali della Val di Non.

La Comunità della Val di Non ha comunicato che nella giornata di domani, venerdì 24 dicembre, i Crm della valle saranno aperti solamente la mattina secondo l’orario usuale.

Stesso discorso vale per venerdì 31 dicembre, con i Crm che, come domani, saranno chiusi nel pomeriggio.

I Centri di raccolta aperti solitamente con orario continuato chiuderanno alle ore 12.

RACCOLTA PORTA A PORTA – La Comunità di Valle ricorda inoltre ha reso noto che durante le festività natalizie il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti (secco-umido-vetro) subirà delle variazioni.

Nello specifico la raccolta prevista per sabato 25 dicembre, giorno di Natale, sarà anticipata a venerdì 24 dicembre, così come quella di sabato 1° gennaio, Capodanno, che sarà anticipata a venerdì 31 dicembre.

Invece il giorno dell’Epifania, giovedì 6 gennaio 2022, la raccolta non subirà variazioni e sarà effettuata regolarmente.

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre il servizio avrà inizio alle prime ore del mattino per concludersi nel pomeriggio.

Il consiglio da parte della Comunità di Valle è pertanto quello di esporre i cassonetti la sera prima e lasciarli esposti sino al passaggio del mezzo di raccolta.

Tutti i centri di raccolta materiali, inoltre, rimarranno chiusi nei giorni festivi. Per eventuali problemi con il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti è attivo il numero verde 800.642.691.

