Terribile scontro auto pullman a Lodrone di Storo: diversi feriti e traffico bloccato sulla 237

Un gravissimo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (23 dicembre) sulla statale 237 in valle del Chiese, all’alteza di Lodrone di Storo.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni in questo tratto di strada un pullman e un’auto si sono scontrati causando diversi feriti.

L’impatto violentissimo ha sbalzato la vettura al lato della strada. Gli occupanti del mezzo sono rimasti incastrati tra le lamiere.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorso che si sono subito portati sul posto.

In intervento assieme ai vigili del fuoco permanenti di Trento anche le squadre di Storo, Condino e Bondone-Baitoni assieme ai carabinieri e al personale del servizio strade.

Pesanti i disagi al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel sinistro e per i lavori di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata.

