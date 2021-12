Pietramurata: per la scuola d’infanzia un Natale Speciale

Un “Natale Speciale” è un calendario ricco di eventi e piacevoli incontri quello che della scuola dell’infanzia di Pietramurata ha organizzato nel corso di questo mese di dicembre.

Incontri tra i bambini e i rappresentanti delle varie associazioni del territorio in occasione delle feste di Natale.

Il mese di dicembre si è aperto incontrando la scrittrice Vilma Calzà che ha entusiasmato i piccoli con il suo racconto “L’asino Mielone”, catturando fin da subito la loro attenzione e curiosità.

Per la festività di San Nicola avvenuta il 6 dicembre scorso il giovane parroco delle comunità della Valle dei Laghi compresa quella di Pietramurata don Paolo Devigili , ha proposto la storia della vita del Santo con una breve e simpatica drammatizzazione.

In occasione della festività di Santa Lucia, sono stati gli alpini Monte Casale, presieduti dal capogruppo Gino Chemolli, a far visita ai bambini donando tanti sacchettini di squisiti dolci.

Il tutto accompagnato dalla musica natalizia dell’organetto di Lucia Bortolotti. Le voci baritone degli alpini si sono poi unite a quelle di tutto il personale della scuola, mentre Lucia magistralmente suonava “Tu scendi dalle stelle”.

Il circolo Anziani all’ Ombra della Torre, ha pensato bene di inviare direttamente dalla Lapponia, un simpatico e divertente Babbo Natale munito di “gerla” piena di doni.

Aiutato dal suo elfo, i due hanno fatto irruzione nel giardino della scuola nella mattinata di Martedì , sorprendendo ed emozionando bambini, insegnanti ed operatrici d’appoggio.

I bambini dopo averlo ringraziato con grande entusiasmo, gli hanno dato appuntamento all’anno prossimo.

Nella mattinata di ieri “Mercoledì” ultimo giorno di scuola è stato il turno della Banda Sociale di Pietramurata che con tanti brani natalizi ha allietato e rallegrato i bambini.

E per concludere questo 2021, non poteva mancare un succulento pranzo preparato dal cuoco della scuola d’ infanzia Loris. La comunità di Pietramurata è orgogliosa di avere sul suo territorio tutte queste associazioni di cui fanno parte volontari che donano il loro tempo per le numerose attività.

Il personale della scuola e l’ Ente gestore hanno ringraziato di cuore tutti i numerosi volontari intervenuti, per il loro impegno, la loro presenza e la grande disponibilità nell’organizzare gli incontri con i bambini della scuola dell’infanzia.

Un grazie a tutti, arrivederci all’anno prossimo con la speranza che il 2022 sia migliore e porti tanta gioia e serenità.

