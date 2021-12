Olimpiadi 2026, Pinè confermata come sede dello stadio. Ora per la realizzazione si aprono due strade

Martedì 21 dicembre 2021, presso lo stadio del ghiaccio di Baselga di Piné, si è tenuto un incontro informativo promosso dal Presidente della società di gestione della struttura, Enrico Colombini, per illustrare ai presenti la programmazione e la pianificazione delle opere previste per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Al tavolo dei relatori oltre al Presidente dell’Ice Rink Piné hanno partecipato il Presidente del Consiglio provinciale di Trento Walter Kaswalder, l’assessore provinciale Roberto Failoni e il Sindaco di Baselga di Piné Alessandro Santuari.

Il Presidente Colombini, pone l’attenzione sulle problematiche e le tempistiche di realizzazione delle varie manutenzioni e opere necessarie per arrivare con la struttura adeguata alle Olimpiadi MICO2026, sottolineando che c’è bisogno di sinergie, continuità di gestione e garanzie per far sì che tutto proceda senza intoppi, richiamando l’attenzione anche sull’impatto che l’evento avrà sulle infrastrutture, sul territorio e sulla legacy post olimpica.

Il Trentino, il nostro territorio ha dimostrato negli anni di avere la capacità di gestire ed organizzare eventi sportivi nazionali ed internazionali di pattinaggio di velocità.

Il Sindaco ha comunicato che è in corso di analisi un progetto preliminare di realizzazione di copertura leggera della pista 400m, oltre che delle opere legate alla pista interna 30×60, agli impianti e a tutto il compendio dello stadio del ghiaccio.

Il progetto è rispondente alle norme tecniche sportive richieste per lo svolgimento di competizioni olimpiche (Norme ISU). Il Comune sta verificando con Provincia e Trentino Sviluppo la possibilità di avviare i lavori di adeguamento della piastra 30×60 esistente già a primavera 2022, in modo da limitare quanto possibile l’impatto sulla attività sportive in corso, grazie all’accordo siglato tra Comuni Olimpici, Provincia e Trentino Sviluppo.

Il Sindaco ha inoltre anticipato che due cordate private hanno presentato manifestazione di interesse a presentare una proposta di partenariato pubblico-privato. Il deposito della prima proposta è stato fissato già nel corso della presente settimana e potrà essere analizzata entro fine mese dagli uffici provinciali. La seconda cordata ha comunicato la possibilità di presentare la proposta entro il mese di febbraio.

La settimana scorsa sono state svolte due importanti riunioni con Fondazione Milano Cortina e CIO dove sono state analizzate le opzioni disponibili e valutata nello specifico la proposta avanzata dal Comune. Sono in corso di analisi a riguardo alcuni aspetti collegati alle riprese televisive anche in collaborazione con ISU.

Con le due alternative disponibili (partenariato e appalto tradizionale) sarà presa la decisione definitiva con particolare riferimento a impatto economico della costruzione e sostenibilità post evento per non gravare sulla comunità.

Il Sindaco ha infine ringraziato la struttura provinciale e Trentino Sviluppo, ed in particolare il dott. Bettotti, Guaraldo e Baldessari per la disponibilità e collaborazione dimostrata in questo periodo.

Il Presidente del Consiglio provinciale, Kaswalder, evidenzia che la sua presenza dimostra che la Provincia Autonoma di Trento crede nell’Altopiano di Piné e nel percorso che è già stato intrapreso per arrivare alle Olimpiadi con un territorio unito e una struttura che garantisca lo svolgimento delle competizioni ai massimi livelli, all’altezza degli standard elevati che il Trentino ha sempre saputo garantire.

L’evento è importante non solo per la Comunità Pinetana ma anche per tutta l’alta Valsugana e in generale per tutto Trentino. L’Assessore Failoni nel suo intervento ha confermato Piné come sede olimpica e ha chiarito che nella nuova finanziaria approvata è stato inserito all’interno del Coordinamento Olimpico provinciale il Sindaco di Baselga di Piné.

