Nomi, Consiglio Comunale del 21 dicembre: i bambini della Scuola Materna “ irrompono” in aula consiliare

Si è svolto nella serata di martedì 21 dicembre l’ultimo consiglio comunale dell’anno del Comune di Nomi.

Vari punti affrontati dai consiglieri fra i quali trovano evidenza l’approvazione del rendiconto 2020 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco, la varianti al bilancio di previsione nonché il Bilancio di Previsione 2022 del medesimo corpo.

Importante poi la discussione sull’approvazione del Piano Economico Finanziario e relative tariffe Tari che trovano sostanziale invarianza rispetto all’anno precedente.

Quindi proficua discussione del bilancio do previsione del Comune di Nomi per l’esercizio finanziario 2022 che trova un pareggio di Euro 3.566.627,50 fra entrate e spese e nel quale le spese di investimento sono quantificate in euro 1.160.00.- sulla base degli impegni programmati dall’amministrazione comunale e delle relative fonti di finanziamento.

Sono stati quindi approvate le convenzioni per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale e del Servizio Finanziario con il Comune di Calliano per un ulteriore anno .

Approvato anche il progetto di partenariato per la concessione del servizio di igiene urbana, nonché la proroga tecnica del servizio di gestione del servizio integrata acquedotto e fognatura.

Tutti i punti sono stati esaminati e discussi con l’impegno e la discussione dei consiglieri presenti e sono stati approvati ad unanimità, dimostrando lo spirito di coesione e condivisione dei lavori da parte dell’intero consiglio comunale.

Particolare gradita sorpresa è stata “ l’irruzione” durante i lavori consiliari effettuate da una rappresentanza di bambini della Scuola Materna Romani De MOll di Nomi, assieme ad alcune insegnanti, i quali con lo spirito autentico ed infantile che li caratterizza hanno voluto consegnare ad ogni singolo consigliere comunale lo splendido opuscolo realizzato e relativo al progetto “ Podemos”, progetto nato un paio di anni proprio da una prima presentazione fatta dai bambini al consiglio comunale sul come i bambini avrebbero voluto il noto parco acquistato dall’Amministrazione Comunale.

Da allora sono stati fatti dai bambini progetti, progetti, piantumazioni viti biologiche, semine del grano ,delle patate, degli ortaggi e relativa raccolta, piantumazione degli olivi e tante altre attività che rendono questo luogo l’ormai denominata “ terza sezione all’aperto” della scuola.

Il progetto è stato di recente finanziato anche con uno specifico contributo del Consorzio Bim dell’Adige di Trento a testimonianza della valenza educativa dello stesso.

Con il depliants consegnato i bambini e la scuola hanno voluto rendere conto ed illustrare al Consiglio Comunale l’operato e lo stato dei lavori, come si deve in ogni importante progetto.

Il Sindaco Rinaldo Maffei, peraltro primo attore del progetto assieme ai bambini, ha interrotto con gradimento i lavori del Consiglio Comunale ed ha accolto unitamente all’intero consiglio i bambini, ringraziando per il gentile omaggio e soprattutto per il loro impegno e la loro dedizione a favore di tutta la Comunità.

I lavori si sono quindi conclusi con questa ventata di giovinezza ed effervescenza che fanno ben sperare per il prossimo futuro.

