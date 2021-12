Natale, ecco la stretta anti Omicron: mascherine all’aperto e Green pass a 6 mesi

Il virus galoppa sotto le Feste e il governo corre ai ripari. Dopo l’incontro del presidente del Consiglio Mario Draghi con la cabina di regia a Palazzo Chigi la scelta è operata.

Si torna alle mascherine anche all’aperto, anche in zona bianca, in tutte le parti d’Italia. Del tipo Ffp2 se invece ci si trova ad eventi sportivi, a teatro, al cinema o sui mezzi di trasporto come bus, treno e metro.

Il timore più grande è chiaramente quello della ulteriore diffusione della variante Omicron che costringe ora ad un giro di vite sulle regole di prevenzione contro il contagio. Oltre all’estensione sull’uso delle mascherine è prevista, dal 1° febbraio 2022, la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi.

Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose del vaccino viene ridotta dai 5 mesi iniziali a 4 mesi, ammesso si sia completato il primo ciclo vaccinale di base comprensivo della prima e della seconda dose.

Per evitare il rischio di assembramenti all’aperto, le feste e gli eventi con un numero di persone considerato eccessivo verranno vietati fino al 31 gennaio.

L’ingresso in locali aperti al pubblico dal 28 dicembre al 31 gennai richiederanno l’esibizione del super green pass oltre ad un tampone negativo. In alternativa, si potrà mostrare una certificazione verde che attesti la somministrazione della terza dose.

Fino al 31 gennaio viene dunque esteso l’obbligo di avere il super green pass anche in ristoranti al chiuso e per le consumazioni al banco. Si impone anche il divieto di consumare bevande e alimenti al chiuso, nei cinema, al teatro e nel corso di eventi sportivi.

Non ci sono questa volta delle indicazioni precise sul numero dei commensali a tavola in tutte le occasioni di festa che possono comprendere il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno, ma anche più in generale piccoli eventi in famiglia o tra amici.

Si attende ora la valutazione del Consiglio dei ministri per l’eventuale introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti i dipendenti pubblici (quasi un milione) dopo che il provvedimento è già stato reso ufficiale per scuola, sanità e forze dell’ordine. Le misure dovrebbero entrare in vigore dal prossimo 27 dicembre.