Mascherine dalla Cina, i NAS di Trento perquisiscono Asl e Provincia a Bolzano

I carabinieri del NAS di Trento sono stati delegati dalla Procura di Bolzano per l’esecuzione di alcune perquisizioni locali ed informatiche, relative alla vicenda dell’importazione dalla Cina di mascherine rivelatesi poi non idonee all’esercizio professionale in piena pandemia.

I dispositivi di protezione individuale erano stati destinati a diversi clienti istituzionali come l’Azienda Sanitaria di Bolzano, la Croce Rossa Austriaca e la Protezione Civile italiana.

Le operazioni sono finalizzate alla ricostruzione dei rapporti commerciali tra le pubbliche amministrazioni e la ditta OberAlp S.p.a.

