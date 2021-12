Manovra governo Draghi: Lega decisiva per il sostegno a territori e montagne del Trentino

Lega protagonista nella manovra di bilancio che sta per essere votata da governo Draghi per quanto rigurda le tematiche che interessano la nostra provincia.

Martedì 21 dicembre la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato un emendamento a firma di Elena Testor della lega per contrastare la diffusione dell’infestazione dell‘insetto Ips typographus o più comunemente Bostrico, che sta flagellando i territori alpini e di valle.

Grazie alla conferma di tale emendamento, viene istituito un fondo di 3 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni per il 2023, con cui si potrà fronteggiare quella che è una conseguenza degli schianti causati dalla tempesta Vaia.

Il contagio di questo insetto potrebbe diventare una seconda emergenza per i boschi dei territori alpini. Nell’estate 2021 il bostrico è passato da una fase endemica ad una fase epidemica, essendosi riprodotto in gran numero negli alberi morti rimasti a terra ed andando ora a colonizzare gli abeti rimasti vivi in piedi, anche a notevole distanza dalle aree schiantate.

«Con questi fondi si potrà intervenire con strumenti di massima urgenza per evitare nuovi attacchi estesi e virulenti e scongiurare il pericolo che il bostrico causi danni ancora più gravi di quelli già arrecati dalla tempesta Vaia nell’ottobre del 2018 nei Paesi a Nord delle Alpi e nelle nostre valli. Nel solo Trentino Vaia è costata circa 360 milioni di euro e sono state le Valli di Fiemme e di Fassa a soffrire i maggiori danni della tempesta con 1,3 milioni di metri cubi di alberi schiantati, poi il distretto forestale di Pergine, quelli di Borgo e del Primiero» – spiega Elena Testor

«Su questi territori – prosegue la parlamentare leghista – sono presenti i boschi più produttivi d’Italia, tra i più ricchi di biodiversità ed in grado di proteggere dai rischi di dissesto idrogeologico numerosi Comuni e frazioni di montagna e di vallata. Il danno ecologico, economico e sociale è enorme per questo siamo intervenuti con determinazione per far fronte a questa necessità. La tutela delle risorse naturali come l’importante patrimonio boschivo italiano sono e devono essere prioritarie oggi più che mai. Anche in questo caso grazie alla Lega si sostengono i territori dando la massima attenzione e le opportune soluzioni alle tante necessità».

Ma come dicevamo non è tutto, infatti viene riservata la massima attenzione alla stagione invernale che, grazie all’intervento del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e all’impegno della Lega, è iniziata in sicurezza.

Ci sono intere famiglie, comunità e località di montagna che basano la loro economia soprattutto sul turismo invernale. L’anno scorso il settore ha perso 10 miliardi di euro. «Oggi i dati ci stanno dando ragione. Il 30 per cento dei turisti sceglieranno le località di montagna perché comunque sono luoghi sicuri dove si può andare a soggiornare senza correre alcun rischio. Ci apprestiamo a votare una manovra alla quale la Lega ha contribuito garantendo equilibrio e buonsenso. Ci siamo battuti per un deciso e tangibile taglio delle tasse che sostenesse imprese e famiglie, fiaccate dalla pandemia e dalla relativa crisi economica. Abbiamo stimolato il governo a tenere in grande considerazione fenomeni come il rincaro delle materie prime, che depotenziano la ripartenza della vita economica del Paese, o come quello del caro bollette di luce e gas, per il quale la Lega ha responsabilmente chiesto l’apertura di un tavolo di confronto.

Siamo convinti che rispondere agli affondi della crisi, serva a ridare competitività ai nostri imprenditori, così come il contenimento degli sprechi del Reddito di cittadinanza significhi giustizia sociale e fondi da allocare più adeguatamente. Infine, abbiamo difeso i territori e le comunità: con i 150 milioni disposti per il Fondo di sostegno alle attività turistiche, garantiamo aiuti concreti al comparto, ai lavoratori della montagna, a quelli cioè che hanno pagato di più la pandemia e che non meriterebbero nuove chiusure. La Lega di governo c’è e lavora perché nessuno resti indietro» – Così la deputata Vanessa Cattoi annunciando nell’Aula di Montecitorio il voto favorevole della Lega alla questione di fiducia posta dal Governo sul dl Pnrr.

Secondo Vanessa Cattoi il PNRR fornisce l’opportunità di determinare gli asset strategici del nostro Paese così come già chiesto ed attenzionato al governo da parte della Lega. «L’Italia continua ad importare energia a prezzi esorbitanti riducendo il potere d’acquisto di famiglie ed aziende italiane rendendole meno competitive ed obbligandole a delocalizzare per continuare ad operare sui mercati internazionali e sostenere la concorrenza che compete con il peso di minori costi fissi energetici a loro carico. Non bisogna affrontare il tema energetico in modo ideologico ma secondo un’approccio pragmatico. Definire il futuro del nostro Paese significa definire gli asset portanti della nostra economia che ci permettano l’indipendenza dal mercato estero: solo così tuteleremo le nostre aziende, il lavoro per le future generazioni consentendo alle aziende italiane di esser competitive senza dover delocalizzare all’estero» – Conclude Cattoi La Lega fa sapere che porterà avanti il dibattito sulle centrali nucleari e sull’idrogeno oltre a ricordare come il caro energia abbia origini non solo congiunturali ma anche strutturali legate alla decarbonizzazione.

