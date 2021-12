Immigrazione clandestina, archiviata Carola Rackete: “Aveva il dovere di sbarcare”

“Aveva il dovere di sbarcare e lo ha rispettato“. Così il gip del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo, che si occupava del caso Sea Watch 3, ha predisposto l’archiviazione per l’ex comandante della nave Carola Rackete.

La capitana dell’imbarcazione era accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave da guerra per avere trasportato e fatto attraccare al porto di Lampedusa più di 50 migranti nel 2019.

Secondo il giudice siciliano avrebbe “agito nell’adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare“.

Il procedimento riguardava la decisione di entrare in acque territoriali nonostante il Decreto Sicurezza firmato dall’allora presidente del Consiglio, Matteo Salvini.

“Il provvedimento interministeriale adottato il 15 giugno 2019 nel vietare l’ingresso, il transito o la sosta dell’imbarcazione nel mare territoriale italiano – scrive la gip – non faceva riferimento a specifiche situazioni di ordine e sicurezza pubblica che avrebbero potuto fare ritenere pericoloso lo sbarco in Italia dei naufraghi“.

Citato dal giudice anche un rapporto dell’Alto commissario per le Nazioni unite che ha sottolineato “che migliaia di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Libia versano in condizione di detenzione arbitraria e sono sottoposti a torture“.

Precedentemente la Rackete era stata accusata di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra per il presunto speronamento della motovedetta della Guardia di finanza avvenuto il 29 giugno del 2019. Anche in quel caso era stata prosciolta.

