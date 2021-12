Ice Rink Pinè, stanziati 15.5 milioni per la riqualificazione. Il sindaco: “I lavori potrebbero partire nel 2022”

Per il momento, nella nuova finanziaria approvata, sono stati stanziati i primi 15.5 milioni di euro , necessari per le opere di riqualificazione indifferibili . Il lavoro svolto fino ad ora si è concentrato sulla individuazione di una soluzione sostenibile.

La Provincia con tutta la sua struttura è vicina e sta collaborando attivamente con il Comune di Baselga, riconoscendo questa opportunità come unica e importante per l’evento e per il futuro.

In riferimento allo stadio del ghiaccio di Baselga di Pinè, sono in corso di valutazione le tre diverse proposte. Già il 28-29 dicembre saranno fatte le prime valutazioni sulla prima proposta di partenariato per poi valutare la soluzione definitiva sulla base della sostenibilità complessiva.

Importante il post evento e quindi la soluzione che verrà scelta dovrà tener conto di tutti i fattori in gioco. In questi giorni la Provincia sta interloquendo con lo Stato per verificare la disponibilità di ulteriori risorse per le strutture olimpiche. La cifra stimata della soluzione leggera è una cifra che la Provincia con l’aiuto dello Stato può tranquillamente sostenere.

Al riguardo il sindaco Alessandro Santuari, ha commentato: “Sono soddisfatto per i risultati che stiamo raggiungendo. Sono contento anche di essere stato confermato come membro del Coordinamento olimpico provinciale.

Decideremo a breve con quale dei due progetti proposti partire. In base a quello partiremo con i lavori. Ora stiamo lavorando con Trentino Sviluppo per partire già con il 2022 con i primi lavori.

Altrimenti, se si deciderà altrimenti, il 2022 potrebbe servire per la progettazione e i lavori potrebbero partire nel 2023″.