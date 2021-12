Francesco Marchetti, un grande artista solandro riscoperto grazie agli studi di Pietro Delpero

Sarà presentata al teatro di Dimaro il giorno di Santo Stefano, domenica 26 dicembre alle 17, la nuova pubblicazione del Centro Studi per la Val di Sole, che poi verrà donata ai soci.

“Dal Trentino alla Boemia: Francesco Marchetti un pittore nella Mitteleuropa del Seicento” è il titolo del lavoro del docente Pietro Delpero (nella foto a fianco alla copertina del libro), originario di Vermiglio, che all’artista solandro nativo di Presson (oggi frazione del Comune di Dimaro Folgarida) già negli anni ’90 aveva dedicato la tesi di laurea, allora premiata dal Centro Studi.

Nei decenni seguenti, Delpero ha ripreso quello studio per svilupparlo e arrivare oggi a offrire al pubblico una lettura davvero completa di quella che fu una straordinaria carriera artistica. Già, perché Marchetti (Presson 1641 – Boemia 1698 ca) nel 1943 aveva subito un giudizio a dir poco impietoso del grande Nicolò Rasmo, dovendo così attendere tempi migliori per poter venire riconosciuto nella sua grandezza.

Con il suo lavoro Delpero illustra la ricchissima produzione realizzata in particolare in Boemia, dove Marchetti operò per parecchi anni, in particolare a “Villa Troja” (nei pressi di Praga) con il figlio Giovanni. Ma anche in Italia, in Trentino e in Val di Sole le testimonianze non sono poche.

Proprio in Valle di Sole in questi ultimi decenni gli sono state attribuite altre due opere oltre a quella già nota presso la chiesa di Santa Caterina a Vermiglio: l’una a Croviana e l’altra a Celledizzo.

Di tutto questo, nel corso della serata in programma a Dimaro, parlerà lo storico dell’arte Ezio Chini che assieme all’autore Delpero presenterà la nuova pubblicazione. Con loro ci saranno anche l’assessore alla cultura del Comune di Dimaro Folgarida Monica Tomasi e i presidenti delle due associazioni che hanno pubblicato il testo in coedizione: Marcello Bonazza della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche e Marcello Liboni del Centro Studi per la Val di Sole.

L’invito è rivolto a tutti gli interessati e agli amanti dell’arte, ma si ricorda che, nel rispetto delle norme anti-Covid, vige l’obbligo di presentarsi muniti di Super Green Pass e di mascherina. È consigliata la prenotazione telefonando al numero 329.4484861.