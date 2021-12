Fondo indennizzo risparmiatori: rimborsati 50.700 euro ad una famiglia trentina

Una famiglia trentina ha chiesto aiuto al CRTCU per essere risarcita della perdita totale derivata dall’acquisto di 53.000,00 € di azioni e obbligazioni subordinate della Banca popolare di Vicenza, liquidata coattivamente.

Ricorderete la vicenda, molti consumatori sono rimasti coinvolti nel crack delle banche venete e non solo.

I trentini sono rimasti coinvolti perché erano presenti anche da noi alcuni sportelli della Banca popolare di Vicenza.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) – Con un’apposita legge (la n. 145 del 30 dicembre 2018) è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un nuovo e specifico fondo, denominato Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), creato appositamente ed esclusivamente per indennizzare i risparmiatori che avevano acquistato titoli di banche come Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, liquidate coattivamente.

Il CRTCU diede le indicazioni necessarie per inoltrare la domanda di indennizzo e ora il Fondo ha rimborsato ai consumatori la somma di 50.700 €.

I Fondi a garanzia dei depositi (FITD e FGD) – In generale, ricordiamo che il sistema bancario è già dotato di alcune riserve di denaro, che garantiscono fino a 100.000 €, in caso di crack bancario, coloro che acquistano i seguenti titoli: depositi in conto corrente, conti di deposito, certificati di deposito, libretti di risparmio, assegni circolari.

