Fermato in bici in piazza Dante, fa il saluto nazista ai vigili: 65enne condannato ai lavori utili

Stava pedalando in piazza Dante a Trento in sella alla sua bici, lungo un marciapiede riservato ai pedoni, quando è stato fermato dai vigili urbani. Un normale controllo, data una violazione al Codice della strada che impedisce alle due ruote di occupare tale spazio, che però è risultato non gradito al destinatario.

Era la fine di settembre del 2018 quando, alla vista degli agenti, un arzillo ciclista ha pensato bene di provare a darsi alla fuga apostrofandoli con il saluto nazista e strattonandone uno in modo alquanto aggressivo.

Ma il comportamento del 65enne ‘indisciplinato’ non è restato senza conseguenze. Dopo il suo ‘Heil Hitler’ e il tentativo di allontanarsi, l’uomo era stato dapprima inseguito e poi bloccato dal personale della polizia locale che per sedare gli animi del pensionato ha dovuto usare lo spray al peperoncino.

A distanza di tre anni e un periodo passato a svolgere i lavori di pubblica utilità presso l’associazione ‘Chiese aperte’ e il pagamento di una multa di 160 euro il reato è stato dichiarato estinto, ma rimane la consapevolezza che alcuni gesti possano recare conseguenze più gravi di quello che si pensi.

A partire dal fatto che circolare in bicicletta su un marciapiede o più in generale in uno spazio riservato ai pedoni può essere sanzionabile con una multa da 42 a 173 euro. Le biciclette, classificate come «velocipedi», sono infatti considerate a tutti gli effetti dei veicoli e devono quindi rispettare le regole del Codice della strada.

Per non parlare dei reati di cui ci si può macchiare. In questo caso, la reazione del ciclista è costata un’accusa di lesioni volontarie, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicare la propria identità. Reati con conseguenze penali che l’anziano ha evitato con i lavori utili e una buona dose di disciplina e buona volontà.

