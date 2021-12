Concerto Vasco, si va alla conta degli ettari. Verifiche sulla capienza dell’area San Vincenzo

Il 20 maggio 2022 avrà luogo il più grande evento musicale mai tenutosi a Trento: l’arrivo di Vasco Rossi.

Per riuscire a fare fronte all’impegno di ospitare un mega concerto che aprirà ufficialmente il tour nazionale del ‘Blasco’ la macchina dei lavori è già all’opera per la ‘bonifica’ dell’area San Vincenzo, che a breve dovrà trasformarsi per ospitare la Trentino Music Arena.

E a soli cinque mesi dallo storico appuntamento resta da verificare se davvero il grande spazio di 27 ettari a sud di Trento sarà in grado di reggere la portata di un afflusso particolare. Ben 120mila persone.

Pubblicità Pubblicità

Spetta dunque ai tecnici e ai dirigenti della Provincia, assieme all’ufficio di gabinetto della Questura, riuscire a stabilire quale e quanto spazio si renderà disponibile in sicurezza per tutte queste persone.

Dei 27 ettari totali disponibili solo 12 potranno essere impiegati per il pubblico, mentre i restanti dovranno essere divisi in zone di sicurezza, servizi e vie di uscita secondarie.

Molti elementi incidono sul netto riservato allo spostamento della massa e tutto intorno vi sono ostacoli di infrastrutture e naturali rappresentati da meleti, statale 12, l’area della concessionaria e la collina del Casteller con la linea ferroviaria.

Pubblicità Pubblicità



Internamente, serviranno metri reali per permettere la viabilità tra i settori Pit1, Pit2 e Pit3 ma non solo. Restano gli spazi da adibire ai bagni, alla ristorazione e all’assistenza.

Senza contare che dopo alcune perplessità iniziali sulla vendita dei biglietti, la previsione del sold out si fa infatti sempre più concreta. I dati parlano infatti di 95mila pezzi già acquistati dai fan provenienti da tutte le parti d’Italia e anche dall’estero.

La sfida dunque è aperta e non si possono deludere le aspettative di un lancio mediatico di enorme risonanza.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità