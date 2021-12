4 lupi avvistati anche al lago di Cei – IL VIDEO

Sono stati avvistati nella tarda serata di ieri (22 dicembre) diversi lupi lungo la strada per il lago di Cei. Come si può vedere anche dal dal video, il branco, composto da quattro esemplari, stava tranquillamente passando per la strada.

Il conducente si è imbattuto per puro caso negli animali che appena si sono visti puntare la luce addosso si sono scostati lasciando passare il veicolo.

Gli avvistamenti di lupi in questo periodo si stanno facendo sempre più ricorrenti.

In Trentino sembra che gli esemplari siano circa 100 e secondo le informazioni si stanno avvicinando sempre più ai centri abitati, luoghi dove è possibile trovare facile cibo.

Proprio per questo il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, pochi giorni fa ha richiesto al ministro Cingolani che venga accelerata la possibilità di avere una deroga al divieto di caccia al lupo.

