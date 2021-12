Vaccini: il 28 dicembre e il 6 gennaio il Centro di Lavis apre ai bambini

Non si arresta la corsa del virus in questa stagione invernale e in Trentino la priorità della vaccinazione si è spostata anche e soprattutto sulle fasce di età più giovani.

Per questo il 28 dicembre e il 6 gennaio il Centro vaccinale di Lavis sarà aperto ai più piccoli e ai giovanissimi. Due giornate che precedono il rientro a scuola in due diverse fasi e che promettono di immunizzare quanti più soggetti è possibile. O almeno questo sarebbe l’intento.

La struttura di Lavis rimarrà aperta tutti i giorni ad eccezione di Natale e Santo Stefano. Gli appuntamenti disponibili per la fascia 5-11 anni sono già prenotabili sul Cup online e sono in tutto 1.300. Un numero che calcola anche il monitoraggio dei contagi in ambito scolastico e la percentuale delle classi in quarantena.

In Trentino, a differenza dell’ambito nazionale, le regole per la gestione delle quarantene nelle classi è diverso e tiene conto di almeno due positivi nell’arco di cinque giorni per fare scattare il meccanismo (e non di uno solo come nel resto del Paese).

Ieri in Trentino i casi di questo tipo erano 43. Del resto i numeri non sono nemmeno paragonabili a quelli del 2020, quando le classi in quarantena erano state 2.494 solo a novembre per poi calare a dicembre (913) con l’introduzione della dad al 50% nelle scuole superiori.

Resta l’impegno anche per portare avanti la campagna per le prime e le terze dosi con l’ampliamento degli appuntamenti disponibili in tutti i centri vaccinali del territorio provinciale. Sono 50 mila infatti i trentini che hanno ancora i requisiti per la somministrazione ma che non sono riusciti ancora a prenotarsi.

