Un dono speciale per dire “grazie” a cinque medici, oggi in pensione, dell’alta Val di Non

Degli splendidi quadri e parole colme di gratitudine. Con un gradito omaggio, e con un momento conviviale, le amministrazioni comunali di Cavareno, Romeno e Ronzone hanno voluto ringraziare i dottori Maria Pizzolli, Mauro Covi, Renato Ianes, Carlo Springhetti e Franco Endrizzi, cinque medici di base, da qualche tempo in pensione, che per tantissimi anni hanno prestato servizio nell’ambito dell’alta Val di Non.

Ma non solo. L’incontro avvenuto nella sala della Cassa Rurale in centro a Cavareno ha rappresentato anche l’occasione per dare il benvenuto a coloro che ne hanno raccolto il prezioso testimone, continuando a garantire un servizio fondamentale alla comunità.

Ai neopensionati le amministrazioni comunali hanno consegnato dei doni speciali, delle incisioni raffiguranti ognuna un castello del Trentino realizzate con la tecnica dell’acquaforte dall’artista Giampaolo Dal Pra, come spiegato dall’assessora alla cultura di Cavareno Raffaella Battocletti. Sul retro, una dedica personalizzata.

Pubblicità Pubblicità

«Vogliamo ringraziarvi perché siete sempre stati dei punti di riferimento – ha dichiarato il sindaco di Cavareno Luca Zini –. Bastava una telefonata, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e voi c’eravate. Per questo vogliamo ringraziarvi, e augurare a chi ha raccolto la vostra eredità di seguire le stesse orme e di compiere la stessa carriera».

Anche il vicesindaco di Romeno Ruggero Gabardi e del primo cittadino di Ronzone Marco Battisti hanno avuto parole di riconoscenza nei confronti dei cinque medici.

«Grazie per ciò che avete fatto e continuate a fare come volontari» è stato il pensiero di Gabardi. «Le nostre comunità vi sono riconoscenti – ha aggiunto Battisti – avete reso un servizio capillare, anche nelle sedi periferiche, davvero ottimale. La speranza è che anche le future generazioni di medici abbiano a cuore le problematiche della gente di montagna come è stato per voi».

Pubblicità Pubblicità



Spazio quindi agli interventi dei medici, che hanno rivolto un ringraziamento alle amministrazioni comunali per i doni, particolarmente apprezzati, e per il rapporto e il dialogo instaurati in questi «lunghi, ma anche brevissimi, 40 anni».

A loro sono subentrate le dottoresse Paola Corazza, Luisa Barbiero, Vida Foroozan, Alessandra Meo e Annamaria Romantini, alle quali i rappresentanti comunali hanno dato il benvenuto, augurando loro buon lavoro. Un lavoro sicuramente non semplice, alla luce anche della situazione attuale, ma che potranno portare avanti seguendo il bell’esempio di chi le ha precedute.