Scuola, Sileri: ipotesi prolungamento vacanze natalizie per rallentare il virus

“ Se in Italia ci saranno i numeri del Regno Unito e se la curva epidemiologica andrà fuori controllo, con i soggetti più giovani e non vaccinati maggiormente colpiti, allora si potrebbe ritardare il rientro il ritorno tra i banchi degli studenti”. Parole del Sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri che ha spiegato come la decisione sulla ripartenza della scuola sarà presa tra una settimana.

La scelta secondo Sileri, potrebbe rallentare la corsa del virus, evitando un vettore forte di circolazione in una fase che potrebbe essere ancora più delicata.

Intanto, dagli istituti scolastici arrivano i numeri sulla situazione attuale nelle scuole. I dati sostengono che gli studenti contagiati in Italia sarebbero lo 0,5% del totale, 3,5% le classi in quarantena, mentre gli studenti in isolamento il 2,5% del totale degli studenti italiani.

Nonostante ci sia una crescita generale dei contagi in Italia, alla luce di questi dati, non si rileva un’esplosione della pandemia fuori controllo nelle scuole. Secondo Antonello Giannelli, Presidente dell’associazione dei dirigenti scolastici nessuno studio noto avrebbe direttamente correlato l’aumento dei contagi con le attività scolastiche in presenza.

Anche per questo i presidi si sono detti contrari all’eventuale prolungamento delle vacanze natalizie, chiedendo piuttosto di accelerare con le vaccinazione soprattutto nella fascia sotto i 16 anni.

La posizione del Governo da sempre, è stata a favore delle attività della scuola in presenza, ma con la situazione attuale la conferma sulla ripresa delle attività scolastiche arriverà tra una settimana.

