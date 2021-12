Scontro bici – auto, un ferito ricoverato al pronto soccorso

Scontro bici – auto questa mattina poco prima delle 8:00 sulla strada statale regionale 249 che dalla circonvallazione di Arco porta verso la zona industriale delle fabbriche e Linfano. Per cause in corso di accertamento un’auto e una bicicletta si sono scontrate facendo cadere a terra il ciclista.

In pochi minuti sul posto sono giunte un’ambulanza della croce bianca Alto Garda, che ha prestato le prime cure all’uomo, e una squadra dei vigili del fuoco di Arco.

Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Arco. Il ferito dopo le prime cure è stato trasportato al nosocomio arcense per accertamenti. Dalle prime informazioni giunte dai sanitari del pronto soccorso le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

