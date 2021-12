Nuovo appello del governatore Fugatti: «Spaventati dai ricoveri in terapia intensiva dei no vax, vaccinarsi è importante»

Nuovo appello del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti l’indomani del passaggio in zona gialla della nostra regione.

«Vaccinarsi è importante. Anzi, di più. I dati di cui disponiamo – spiega Fugatti – sulla base del quotidiano confronto con l’azienda provinciale per i servizi sanitari, dicono che c’è un’altissima incidenza dei cittadini non vaccinati, o non completamente vaccinati, sui ricoveri ospedalieri per così dire ‘base’, ma soprattutto sulle terapie intensive. E questo ci spaventa ancora di più».

I dati sono oggettivi: ad oggi in rianimazione 23 pazienti su 25 sono non vaccinati mentre dei 124 contagiati ricoverati nei reparti infettivi e ad alta intensità l’85% sono no vax.

«Si tratta di dati oggettivi – precisa ancora il presidente – che confermano come la vaccinazione sia fondamentale per tenere sotto controllo una situazione che rimane comunque critica. Si tratta della principale arma di cui disponiamo per contrastare la diffusione di un virus che ha stravolto le vite di tutti noi, accanto ai comportamenti responsabili come mantenere il distanziamento e indossare la mascherina».

Fugatti si è soffermato anche sulle regole della zona gialla: «siamo in zona gialla e questo non fa certo piacere. Ma questo virus non conosce confini e guardiamo con attenzione a ciò che verrà deciso dal premier Mario Draghi sulle misure di contenimento del Covid 19»

La nuova classificazione che verrà effettuata al 31 dicembre non sancirà probabilmente alcun passaggio ad uno status peggiorativo grazie al numero dei ricoveri nei normali reparti che si attesta ampiamente al di sotto della soglia di guardia ma attenzione perché alcuni parametri del Trentino sono già da zona arancione.

«Da parte nostra – conclude Fugatti – confidiamo nel buonsenso che i trentini stanno in gran parte continuando a dimostrare, credendo nella scienza e fidandosi delle istituzioni. Solo così potremo continuare a garantire non solo la tenuta del sistema sanitario ma anche per quanto possibile l’apertura delle attività economiche».

Va ricordato che esattamente un anno fa i numeri erano ben altri. Il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari del 22 dicembre 2020 riportava oltre 350 casi di nuovi contagi e ben 13 nuovi decessi (9 donne e 4 uomini), 6 dei quali avvenuti in ospedale.

Inoltre il Trentino era in zona rossa e in lockdown con il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 del mattino. L’anno scorso erano stati annullati tutti i cenoni natalizi e di Capodanno anche fra i famigliari.

Sicuramente ora va meglio e grazie ai vaccini, ma l’importante è non abbassare la guardia e seguire sempre le due regole basilari anche per quanto riguarda i vaccinati: mettere la mascherina e mantenere il più possibile le distanze.