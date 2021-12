Mascherine all’aperto, in Trentino poco più di dieci multe al giorno

L’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in centro era stato annunciato già all’inizio di dicembre dal sindaco di Trento Franco Ianeselli e a quanto pare, tra residenti e turisti la misura anche se non troppo popolare è stata rispettata.

Parliamo di una direttiva che a un mese di distanza soffre della presenza di solo una piccola fetta di ‘disobbedienti‘.

Sono circa una decina al giorno le multe rilevate dalla polizia municipale negli ultimi dieci giorni per le infrazioni in gran parte del territorio provinciale. In locali chiusi o all’aperto in caso di aree affollate, c’è chi proprio non si adatta a portare le protezioni per le vie aeree, ma rappresenta una minoranza.

Il peggioramento della situazione pandemica anche in Trentino non può convincere tutti e le sanzioni aumentano in maniera esponenziale man mano che ci si avvicina al ‘clou’ delle festività, ma la situazione, dati alla mano, non è grave.

E se è vero che il peso del controllo, non sempre esercitabile in maniera agevole, è demandato agli esercenti in ambienti ristretti, c’è chi si autoregola non oltrepassando il limite di ciò che è lecito in tempi di emergenza sanitaria.

Certamente le multe non vengono elevate nei casi in cui le persone si trovino a camminare per le vie cittadine ad una distanza dagli altri che ‘ad occhio’ potrebbe sembrare sospetta, ma solamente quando la violazione delle norme risulti significativa.

In sintesi, viene fermato solamente chi si introduce in locali al chiuso sfacciatamente senza mascherina o chi nelle stesse condizioni crea evidenti situazioni di assembramento.

I dati parlano quindi di una situazione che rimane ampiamente sotto controllo: sono infatti 71 le multe comminate nel periodo che va dal 13 al 19 dicembre per il mancato uso, meno di 20 per gli esercenti a fronte di 2190 controlli, solo 46 su 14.603 persone fermate per la verifica del corretto uso, dove necessario, del green pass.

Unico indisciplinato il titolare di un locale in val di Sole, che per il mancato rispetto delle regole anti covid si è guadagnato ben cinque giorni di chiusura da parte dell’autorità giudiziaria.