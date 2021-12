Manovra di bilancio, ok dalla Commissione Bilancio: accordo sul superbonus e riduzione aliquote Irpef

La Commissione bilancio del Senato ha dato il via libera agli emendamenti più attesi della legge di fine anno.

Tra le norme di rilievo, la cancellazione del massimale Isee a 25 mila euro come condizione per accedere al super bonus 110% per le villette unifamiliari.

Sul tema resta però l’obbligo di completare almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022, con la proroga che varrà sia per le abitazioni principali che per le seconde case. Sui bonus ancora attivi, anche l’innalzamento da 5 a 10 mila euro della soglia di spesa del bonus mobili.

Viene istituito un fondo di solidarietà pari a 10 milioni di euro a favore dei proprietari di immobili inutilizzabili perché occupati abusivamente. Per bar, ristoranti e ambulanti confermato lo stop alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico durante tutto il primo trimestre del 2022.

Invece, tra le modifiche alla manovra di bilancio, via libera anche alla proroga da 60 a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali inviate nel primo trimestre del 2022. Sul tema pensioni, confermato l’abbassamento da 36 a 32 degli anni di contributi necessari per accedere all’ape sociale a 63 anni di età.

Di particolare importanza, il rinvio al 2024 per l’entrata in vigore del regime Iva del terzo settore, ma soprattutto la riduzione da 5 a 4 delle aliquote Irpef, con il taglio delle seconda e della terza.

Una delle disposizioni più importanti in materia fiscale questa, per cui il governo ha stanziato 7 miliardi e 1 miliardo al taglio dell’Irap per ditte individuali ed autonomi. L’emendamento contiene anche la decontribuzione una tantum per i lavoratori con redditi inferiori a 35 mila euro.

Confermate anche le norme contro le delocalizzazioni, con l’obbligo almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura, di comunicazione dei licenziamenti compresa l’elaborazione di un piano annuale per limitare gli effetti negativi sui lavoratori derivanti dalla chiusura.

Via libera anche alle disposizioni per le bollette di gas e luce per il cui contenimento sono stanti stanziai altri 1,8 miliardi oltre ai 2 già previsti.

Questo con riferimento alle fatture emesse tra gennaio ed aprile 2022 che potranno essere rateizzate in 10 mesi. Ora il testo della manovra passerà alla Camera che ne dovrà discutere e approvare gli emendamenti senza modifiche per evitare l’esercizio provvisorio