La variante Omicron arriva in Trentino: individuato il primo caso

Dopo i casi rilevati nel vicino Alto Adige, la variante Omicron ‘sbarca’ anche in Trentino. E’ stato infatti individuato oggi (22 dicembre) il primo caso di contagio grazie ad un tampone di screening effettuato in vista di un intervento chirurgico programmato a Brescia.

L’isolamento è stato effettuato dall‘Istituto zooprofilattico della Lombardia. La persona infettata si trova al momento in isolamento presso il suo domicilio in provincia di Trento.

Come ha comunicato la Asl in una nota ‘al momento le condizioni cliniche sono buone e l’indagine epidemiologica sui contatti non ha evidenziato nulla di significativo. Sono attualmente in fase di valutazione altri quattro soggetti: i campioni sono stati inviati per le analisi del caso al Laboratorio di microbiologia di Trento“.

