Il più giovane docente d’Italia è in Trentino: ha 20 anni e insegna già da due

Lui si chiama Giovanni Cammilleri, ha 20 anni e insegna già da due anni presso l’istituto “Alcide De Gasperi” di Borgo Valsugana e nell’istituto “Maria Curie” di Pergine Valsugana. Probabilmente è il più giobane insegnante d’Italia.

Si è diplomato due anni fa al “Fermi” di Licata ed è già al secondo incarico di insegnante nella nostra regione.

Appena diplomato e una volta conseguiti i 24 CFU necessari all’insegnamento, Giovanni Cammilleri ha preso il treno e senza indugi è partito alla volta della nostra provincia autonoma di Trento dove ha iniziato subito a lavorare con impegno, entusiasmo, passione e spirito di sacrificio. A soli 18 anni compiuti, si è infatti già seduto dall’altra parte della cattedra, chiamato a insegnare nel 2019

Grazie alla sua preparazione sta dando un notevole contributo per quanto riguarda l’innovazione tecnologica e la voglia di sperimentare, che sono alla base di molte necessità della scuola attuale che per uniformarsi ai giovani di oggi ha sempre più bisogno di «nativi digitali».

Lui racconta divertito che al termine della ricreazione qualche collega insegnante scambiandolo per uno studente più di una volta lo ha invitato a far ritorno in classe. Il giovane insegnante lavora, ma non ha smesso di studiare: con buoni risultati è già al secondo anno di Scienze Motorie e Sportive.

Per un 20 enne gli affetti famigliari sono ancora tutto. Per questo, visto le imminenti vacanze di Natale in arrivo, Giovanni tornerà a Licata per abbracciare parenti e amici.

