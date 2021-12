È tempo di “Xmas Show” a Tuenno: ospite speciale, direttamente da X Factor Romania, Nick Casciaro

Cresce l’attesa a Ville d’Anaunia (ma non solo) per il grande evento natalizio in programma domani sera, giovedì 23 dicembre alle 20.30.

Il teatro di Tuenno farà da cornice al concerto “Xmas Show”, una proposta innovativa organizzata dal Comune di Ville d’Anaunia in collaborazione con il team Caroluka e PM capitanato da Luca Valentini in qualità di direttore artistico e Carolina Roat come vocal coach.

A salire sul palco noneso saranno proprio alcuni artisti dell’etichetta di produzione Caroluka e degli allievi dell’Accademia Percorsi Musicali.

Non mancheranno le sorprese, a cominciare dallo special guest della serata: Nick Casciaro (nella foto), conosciutissimo artista trentino che, dopo le esperienze televisive italiane ad “Amici” e “Italia’s got talent”, è approdato in finale a X Factor Romania.

Con lui si esibiranno anche il cantante e performer di Mezzolombardo Ray, che ogni sabato sera appare sul Canale Odeon TV alla trasmissione “Note Musicali”, Elisa Pucciatti, che presenterà il suo nuovo singolo, e Nikolai Serra, in arte Kolia.

Verrà proposta una ricca scaletta di canzoni a tema natalizio: da quelle maggiormente conosciute, ormai storiche, alle più moderne rivisitazioni pop.

Non rimane che prenotare il proprio posto, chiamando il numero 345.7381022, e partecipare a un evento natalizio di livello assoluto.

L’accesso al teatro è consentito solamente con il super green pass.