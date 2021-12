Contagiato da un’amico: positivo il figlio del dg Ferro. “Diffidate dei tamponi”

Sarebbe stato contagiato da un’amico mentre di trovava in alta montagna per una giornata sugli sci.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria trentina, Antonio Ferro, racconta così l’episodio che vede protagonista proprio suo figlio, alle prese in questi giorni con virus e quarantena. Cose che capitano anche ai più prudenti, ma non dovrebbero.

“In questo caso – ha spiegato Ferro – lui non sapeva che tra il gruppo dei suoi conoscenti c’era anche una persona che era venuta a contatto con un positivo ed era in quarantena. Quest’ultimo è uscito di casa senza rispettare le tempistiche di sicurezza solo perché aveva fatto un tampone risultato negativo”.

Pubblicità Pubblicità

“Per questo motivo non si può usare il tampone come metro di sicurezza per evitare il contagio perché non è raro che il test possa dare un risultato di falso negativo e generare così delle false sicurezze‘, ha sottolineato.

E ancora: “Il tampone antigenico è veramente molto rischioso e molto poco sensibile sui soggetti asintomatici. Può essere inteso come strumento di contenimento che però non può assolutamente intendersi come sostitutivo dell’immunizzazione“.

Questo ha infine ribadito il dg esortando ancora una volta ad optare per il vaccino come unico e più sicuro strumento di protezione per la lotta al Covid.

Pubblicità Pubblicità