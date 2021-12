“Chiamata urgente”: Papa Francesco sospende un cerimoniale per rispondere al telefono

Un fuori programma davvero particolare, per non dire quasi unico nella storia della Chiesa di Roma, quello avvenuto oggi (22 dicembre) a margine della consueta udienza generale del mercoledì tenuta da Papa Francesco nell’aula Paolo VI.

Il Pontefice avrebbe infatti interrotto un cerimoniale per rispondere al telefono. Una chiamata durata pochi istanti ma che deve essere stata davvero urgente per fargli decidere di non ignorarla.

Mentre stava salutando alcuni religiosi invitati all’incontro in Vaticano, Bergoglio è stato avvicinato da un collaboratore che gli ha passato uno smartphone, dopo avergli sussurrato qualche parola all’orecchio.

Pubblicità Pubblicità

Un Papa ‘moderno’ quello ripreso oggi dai maggiori media mondiali mentre faceva cenno a un alto prelato di attendere che finisse la conversazione.

Anche in un’occasione precedente e per la precisione lo scorso 11 agosto, il Santo Padre aveva interrotto un incontro pubblico per rispondere a una chiamata.

Una volta terminata la conversazione era tornato a salutare i fedeli. Allora, a detta dello stesso emissario di Cristo in terra, si trattò di una telefonata privata il cui icontenuto non poteva in alcun modo essere divulgato.

Pubblicità Pubblicità