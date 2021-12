Arco: il super biglietto di auguri dei bambini del «Sorriso»

Nella mattina di giovedì 16 dicembre il sindaco Alessandro Betta ha ricevuto la visita di una rappresentanza della cooperativa «Il Sorriso» (che svolge il servizio di nido familiare, o Tagesmutter) per i consueti auguri di buon Natale.

I bambini hanno consegnato al sindaco un enorme biglietto di auguri, non solo per lui ma per tutta l’amministrazione comunale, realizzato da loro e dalle educatrici, assieme alle quali hanno letto il messaggio di auguri, in rima. Il super biglietto di auguri è stato poi esposto nell’atrio d’entrata del municipio, assieme ad altri addobbi natalizi. A ricevere bambini ed educatrici, oltre al sindaco Alessandro Betta c’erano la responsabile del Servizio politiche sociali e prima infanzia Viviana Sbaraini con Chiara Marcozzi.

Il sindaco ha espresso ai bambini, alle loro famiglie e alle educatrici i più sentiti auguri non solo di buone feste, ma di un anno educativo sereno e stimolante, con la speranza che la situazione epidemiologica rimanga sotto controllo.

Il Comune di Arco ha due convenzioni attive con soggetti iscritti all’Albo provinciale per il servizio di nido familiare: Tagesmutter del Trentino «Il Sorriso», società cooperativa sociale onlus, e Centro servizi opere educative Fondazione Dalponte. L’impegno per il servizio di Tagesmutter in meno di dieci anni è più che raddoppiato, passando da 45.866 euro nel 2013 a 84.400 nel 2019 e 150 mila (a bilancio, non ancora rendicontato) per l’anno in corso.

I bambini che attualmente fruiscono di questo servizio sono 41. In base ai vigenti criteri comunali viene riconosciuto un contributo orario a sostegno delle famiglie di importo variabile tra 4,5 e 6,5 euro all’ora, a seconda dell’indicatore del nucleo familiare. La Provincia riconosce un contributo orario di 4,46 euro per ogni ora di servizio beneficiata dalle famiglie, che è trasferito, a rendiconto, nelle casse comunali, costituendo circa l’80-85% della spesa anticipata dal Comune (il quale si fa carico della parte restante).

