Abbattimento dei lupi: Fugatti chiede un’accelerazione per la deroga

“Abbiamo richiesto accelerazione sulle linee guida che il ministro ha prospettato per il Trentino, per poter poi agire autonomamente rispetto alle varie problematiche che ci sono”. Il presidente della provincia di Trento si è espresso così nell’incontro con i sindaci e il commissario di governo. Fugatti ha sostanzialmente chiesto al Ministro Cingolani di accelerare i tempi per ottenere il lasciapassare per la caccia.

Il punto fondamentale del vertice era la gestione del lupo nel nostro territorio.

Il tema era stato toccato alcune settimane fa dal ministro Cingolani stesso che aveva prospettato la possibilità dell’abbattimento o della cattura delle specie protette come lupi ed orsi.

Il presidente Fugatti dunque si è apertamente schierato a favore di una possibile deroga al divieto di caccia e, anzi, ha richiesto che sia concessa al più presto.

La “fretta” della provincia sarebbe data dai rischi che derivano dalla presenza del predatore alpino sulle nostre montagne.

I branchi infatti causerebbero delle grosse perdite gli allevamenti e all’economia agricola. Il pericolo però sarebbe dato anche dalla vicinanza delle bestie alle zone abitate.

Attualmente, nei nostri boschi, i lupi, secondo i dati, sarebbero più di un centinaio. I branchi una ventina. Numericamente sono molto meno pericolosi degli orsi.

Anche per quanto riguarda gli attacchi alle persone, i casi sono sporadici ma tuttavia rilevanti.

Nel caso in cui non venissero adottate delle misure potrebbe infatti non passare troppo tempo prima che una persona venga uccisa da una bestia selvatica.