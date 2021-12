A Lizzana di Rovereto va a fuoco un materasso: a causare l’incendio è stato un caricabatterie

I vigili del fuoco di Rovereto sono dovuti intervenire questa mattina in via Porte rosse a Lizzana per un incendio dentro un appartamento che è scoppiato verso le 5 del mattino di oggi 22 dicembre.

La famiglia che abitava la struttura si è infatti svegliata accorgendosi che il materasso di un letto di una camera aveva preso fuoco. A causare l’incendio sarebbe stato un caricabatterie di cellulare lasciato sul letto che probabilmente riscaldandosi ha innescato le fiamme fra le coperte.

Fortunatamente i sei pompieri di Rovereto intervenuti sono riusciti a domare le fiamme e a portare in salvo la famiglia che abitava l’appartamento. Il papà di 52 anni, la mamma di 45 e il bimbo di 4 anni sono stati portati comunque in ospedale per degli accertamenti.

